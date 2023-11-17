TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri

TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri

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Her yıl TÜİK tarafından oluşturulan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçları paylaşıldı. 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri Sinop oldu.