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        Haberler Gündem TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı: İşte Türkiye'nin en mutlu şehri

        TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' araştırmaları sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri bu yıl belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:50
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        1

        Her yıl TÜİK tarafından oluşturulan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçları paylaşıldı. 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri Sinop oldu.

        2

        TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İLLERİ 2023

        1. SİNOP

        Listenin birinci sırasında yer alan Sinop yüzde 77.66'lık oranla en mutlu şehir seçildi. 216.460 nüfuslu şehrin 3 tarafı denizle çevrili.

        3

        2. AFYONKARAHİSAR

        Yüzde 76.43 oranla Türkiye'nin ikinci en mutlu şehri Afyonkarahisar seçildi.

        4

        3. BAYBURT

        81.910 kayıtlı nüfusuyla Bayburt Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden birisi. Nüfus oranının az olmasınarağmen yüzde 75.91 oranla en mutlu iller arasında üçüncü sırada yer alıyor.

        5

        4. KIRIKKALE

        Listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale yüzde 75.48'lik oranla en mutlu şehirlerden birisi seçildi.

        6

        5. KÜTAHYA

        279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırasında yer alan Kütahya'nın mutluluk oranı yüzde 73.76.

        7

        6. ÇANKIRI

        Yüzde 73.5'luk mutluluk oranı ile Çankırı listenin altıncı sırasında yer alıyor.

        8

        7. DÜZCE

        Türkiye'nin en son il olan şehri Düzce, yüzde 72.77'lik oranla listenin 7. sırasında yer alıyor.

        9

        8. UŞAK

        TÜİK verilerine göre Uşak ilinin mutluluk oranı yüzde 72.34.

        10

        9. SİİRT

        Listenin 9. sırasında yer alan Siirt'in mutluluk endeksi yüzde 71.65.

        11

        10. ŞIRNAK

        Listenin onuncu sırasında yer alan Şırnak'ın mutluluk endeksi yüzde 71.36.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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