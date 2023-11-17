TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' araştırmaları sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri bu yıl belirlendi
Her yıl TÜİK tarafından oluşturulan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonuçları paylaşıldı. 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri Sinop oldu.
TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İLLERİ 2023
1. SİNOP
Listenin birinci sırasında yer alan Sinop yüzde 77.66'lık oranla en mutlu şehir seçildi. 216.460 nüfuslu şehrin 3 tarafı denizle çevrili.
2. AFYONKARAHİSAR
Yüzde 76.43 oranla Türkiye'nin ikinci en mutlu şehri Afyonkarahisar seçildi.
3. BAYBURT
81.910 kayıtlı nüfusuyla Bayburt Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden birisi. Nüfus oranının az olmasınarağmen yüzde 75.91 oranla en mutlu iller arasında üçüncü sırada yer alıyor.
4. KIRIKKALE
Listenin 4. sırasında yer alan Kırıkkale yüzde 75.48'lik oranla en mutlu şehirlerden birisi seçildi.
5. KÜTAHYA
279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırasında yer alan Kütahya'nın mutluluk oranı yüzde 73.76.
6. ÇANKIRI
Yüzde 73.5'luk mutluluk oranı ile Çankırı listenin altıncı sırasında yer alıyor.
7. DÜZCE
Türkiye'nin en son il olan şehri Düzce, yüzde 72.77'lik oranla listenin 7. sırasında yer alıyor.
8. UŞAK
TÜİK verilerine göre Uşak ilinin mutluluk oranı yüzde 72.34.