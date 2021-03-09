Tüketici 2021’de de temkinli

HABERTURK.COM

KPMG Türkiye’nin hazırladığı ‘KPMG Perspektifinden Perakende Sektörüne Bakış, 2020 deneyimleri ile yeni yıla hazırlıklı başlayan perakende sektöründeki 2021 beklentilerini inceledi. Rapor, pandemi ve aşıyla ilgili belirsizlikler nedeniyle dünya genelinde kişisel sağlık ve güvenlik endişelerinin devam ettiğini bu nedenle 2020’de değişen tüketici davranışlarının bu yıl da aynı şekilde devam etmesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Rapora göre tüketici, ‘acil ihtiyaç’ kategorisi dışındaki harcamalara mesafeli tutumunu sürdürecek, kişisel güvenliği için evde kalmaya ve birikim yapmaya öncelik verecek.

KPMG Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektör Lideri Gökhan Kaçmaz, hem pandemi hem teknoloji nedeniyle değişen tüketici davranışlarının perakende sektöründe kalıcı dönüşümlere sebep olduğunu söyledi. Kaçmaz, 2020 yılında kişisel güvenlik kaygılarının evde kalmayla birlikte tedarikçi seçimi ve satış kanalı tercihini de etkilediğini vurguladı. Kaçmaz, “Tüketiciler, covid -19 sürecinde kişisel güvenliklerini önceliklendirdiler. Tüketiciler daha seyrek alışveriş yapıyor, kişisel güvenlik ihtiyacı düşen harcama trendinin itici güçlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Tüketiciler önümüzdeki 6-12 aylık dönemde gelirlerinde düşüş yaşamayı bekliyor ve bu nedenle harcama yapmak yerine birikim yapmayı tercih ediyorlar. Satın alma tercihleri ve seviyeleri de öngörülebilir gelecekte daha kısıtlı kalacak. Tasarruf yapmak artık bir numaralı öncelik” dedi.

HAFTA SONU SATIŞLARI CANLANDIRACAK

Kaçmaz, 2020’de krizden alınan dersler ve yatırımlar doğrultusunda sektör oyuncularının 2021’e daha hazırlıklı girdiğini belirterek, “2021 ikinci çeyreğinde sektörün toparlanmasını bekliyoruz. Hafta sonu kısıtlamalarının kalkması perakende sektörü için önemli olan hafta sonu satışlarının dengelenmesi açısından çok önemli. 2021 yılında maliyet optimizyonu, verimlilik ve dijitalleşmeye odaklanan şirketler bir yandan da mağazalaşmaya devam ediyor. Mağaza satışlarında yaşanan düşüşe rağmen cadde mağazalarına olan talebin artması ve kiralarda yaşanan fırsatlar nedeniyle perakende sektöründe mağaza sayıları artıyor. Gelirlerin korunması için bir diğer önemli konu ihracatın artırılması. Kur artışlarını fırsata çevirmeye çalışan şirketler, yurtdışı satışlarına yoğunlaşmış durumda. Özellikle yerli üretimde güçlü olan perakendeciler için ihracat rekabet avantajı yaratacak” diye konuştu.

‘KPMG Perspektifinden Perakende Sektörüne Bakış’ Raporu’ndan yansıyan bazı başlıklar şöyle:

- Covid-19 tüketicilerin günlük yaşamları üzerinde etkisini sürdürüyor.

- Tüketicilerin üçte biri Covid-19'un etkilerinin bir yıldan fazla süreceğini düşünüyor.

- Beş tüketiciden biri ise bu nedenle sürekli evde kalma eğiliminde.

- Bu nedenle evler artık çalışma, eğlence, eğitim ve sosyalleşme faaliyetlerinin gerçekleştiği yeni merkezler haline geldi.

- Önümüzdeki 6-12 ay içinde zorunlu olmayan harcamaların Covid-19 öncesine göre üçte bir oranında daha az olması bekleniyor.

- Kişisel güvenlik ve artan birikim eğilimi yeni tüketici davranışı olarak öne çıkıyor.

- Tüketiciler için ‘acil ihtiyaç’ kategorisi önemini koruyacak.

- 2021’de tüketici davranış ve alışkanlıklarında geriye dönüş beklenmiyor. Hayatın ağırlık evde devam etmesi nedeniyle ev-yaşam harcamalarında değişiklik olmayacak.

- Outdoor aktiviteleri önem kazanıyor, bu alana yönelik giyim ve ekipman harcamalarının artarak sürmesi bekleniyor.

- Tüketicinin marka bağımlılığı azalıyor, satın almada ‘fiyat’ odaklı karar verme eğilimi devam ediyor.

- Fiyat nedeniyle private label (özel marka) ürünlere talep artacak.

- E-ticaret ve dijital kanallarda yaşanan müşteri deneyiminin iyileştirilmesi için lojistik ve kargo süreçlerinde yapılanma sürüyor.

- Kargo ve lojistik tedarikçilerinin stratejik ortaklıklar kurması bekleniyor.

- ‘Aynı gün teslim’ yaklaşımı yaygınlaşacak.

- Sektöre hizmet veren kargo şirketlerinin sayısı ve şirketlerin yatırımları artacak.