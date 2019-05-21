Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre %13 oranında azaldı; Nisan ayında 63,5 olan endeks Mayıs ayında 55,3 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs 2019





HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 73,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında %10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 70,1 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 82,4 iken, Mayıs ayında %14,9 oranında azalarak 70,1 oldu.

İİŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 56,3 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 63,5 iken Mayıs ayında %11,3 oranında azalarak 56,3 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 20,8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 26 iken, Mayıs ayında %20,3 oranında azalarak 20,8 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2019