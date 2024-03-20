Tüketici güveninde hafif yükseliş
Mart ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.02 artarak 79.4 seviyesine çıktı
TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks martta bir önceki aya göre yüzde 0.02 yükselerek 79.4 seviyesine çıktı. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında martta 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 0.7'lik bir gerileme yaşandığı görüldü. 'Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 0.9'luk bir iyileşme yaşandı.
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