TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks martta bir önceki aya göre yüzde 0.02 yükselerek 79.4 seviyesine çıktı. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında martta 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 0.7'lik bir gerileme yaşandığı görüldü. 'Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 0.9'luk bir iyileşme yaşandı.

Endeks Bir önceki aya göre

değişim oranı (%)

Şubat Mart Şubat Mart