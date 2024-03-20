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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Martta tüketici güven endeksi hafif yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveninde hafif yükseliş

        Mart ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.02 artarak 79.4 seviyesine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:08
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        Tüketici güveninde hafif yükseliş
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        TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks martta bir önceki aya göre yüzde 0.02 yükselerek 79.4 seviyesine çıktı. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

        Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında martta 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 0.7'lik bir gerileme yaşandığı görüldü. 'Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 0.9'luk bir iyileşme yaşandı.

        Endeks Bir önceki aya göre

        değişim oranı (%) Şubat Mart Şubat Mart Tüketici güven endeksi 79,3 79,4 -1,3 0,02 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 67,1 66,6 -0,1 -0,7 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 78,2 78,9 -1,6 0,9 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 74,6 74,9 -3,4 0,4 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 97,5 97,0 -0,3 -0,5

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