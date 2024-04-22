Tüketici güveninde yükseliş

TÜİK, nisan ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.4 yükselerek 80.5 seviyesine çıktı. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi, Nisan 2024:

Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında nisanda 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 2.3'lük bir gerileme yaşandığı görüldü. Buna karşılık 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 5'lik bir iyileşme yaşandı.