Tüketici güveninde yükseliş

Tüketici güven endeksi, temmuz ayında 75.9 iken ağustos ayında yüzde 0.6 oranında artarak 76.4 oldu. 0-200 aralığında değer alabilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Genel endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında nisanda 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yüzde 4.5'lik yükseliş yaşandığı görüldü. Bunun yanında 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' ise yüzde 0.9'luk bir iyileşme yaşandı.