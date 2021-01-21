Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin'den ücret iadesine ilişkin özel okullar lehine çıkan kararlara tepki:

AA

Şahin, Birlik merkezinde düzenlediği basın toplantısında özel okullarda ücret iadesiyle ilgili daha önce açıklamada bulunduklarını anımsattı.

Geçen yıl mart-haziran döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Devletin böyle bir tedbir alması devlet okulları ile alakalı olduğu, ticari bir konu olmadığı için tamam EBA üzerinden uzaktan eğitime geçildi. Fakat bu arada ticari işletmeler olan özel okullar da eğitim veremez oldu. Velilerle yapılan sözleşme gereği o paraların alınmaması gerekiyordu, Tüketici Kanunu'na istinaden. Çünkü burada sözleşmenin esas unsuru, özel okulun eğitiminin iyi olduğu, binasının iyi olduğu, salonlarının güzel olduğu, koridorlarının güzel olduğu. Çocukların orada daha güvenli bir şekilde okulda bulundukları, eğitim aldıkları bir ortam olduğu için sözleşmenin esas unsuru o okula gitmek, o laboratuvarlardan, o salonlardan, o yemekhanelerden yararlanmaktı."

Şahin söz konusu şartlar yerine gelmediği, bu durum da ayıplı hizmet kategorisine girdiği için Tüketici Kanunu'na istinaden paraların iade edilmesi gerektiğini savundu.

Şahin, "Bu karar ilk defa Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü İl Hakem Heyetinde verildi. Son derece hukuki gerekçelerle altı dolu dolu. Kesinlikle hukuka aykırı olmayan bir karar verildi. Bu karara uygun bir şekilde de diğer hakem heyetleri, diğer illerde bu şekilde, yani o 3 ayık dönemlik paranın veliye iade edilmesi ya da alınmamışsa alınmayacağı konusunda karar verdi." diye konuştu.

O günden sonra özel okulların temsilcilerinin adeta Ankara'yı, Bakanlığı kuşattıklarını ve lobi çalışması yaptıklarını öne süren Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuku falan dinlemediler. Hukuku arkadan dolaşarak bir karar çıkarmaya çalıştılar ve bunda da son günlerde görüyoruz ki maalesef başarılı oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın ısrarla vurguladığı, üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün bugün maalesef tam tersi uygulanıyor. Üstelik hukukçuların eli ile gerçekleştiriliyor. Şu anda hakem heyetlerinde özel okulların göndermiş olduğu savunmalar bir hukuki mütalaa ile sınırlı. Bir hukuki mütalaa yazdırmışlar. Kim yazdırmış? Özel öğretim kurumları platformu. Kasım ayının 16'sında 3 tane profesöre yazdırmışlar. Bu 3 kişi bir mütalaa yazmış. Mütalaayı okudum. Bir hukuki mütalaadan çok ekonomik mütalaaya benziyor. Özel okullar yazmış, altına da bu hukukçu profesörler imza atmış adeta. Mütalaanın tamamı özel okulların sıkıntıları üzerine. 'Yemek giderlerinden dolayı zarar etmişlerdir.' diyor. 'Elektrik, su ve ısıtma giderlerinden de aslında o kadar da tasarruf etmemişler.' diyor. 'Tasarruf yok, yine aynı giderlerini yapmışlardır.' diyor. Hatta bakın çok enteresan, özel okulların o kapandığı dönemde masrafların arttığını söylüyor bu bahsettiğim profesörler."

Hakem heyetlerinin de bu mütalaaya göre kararlar verdiğini savunan Şahin, "Hukuku katlediyorsunuz. Bu utanılacak bir durum. Bir gün bundan utanacaksınız. Bu ülkeyi küçük düşürmeyin lütfen. Kanunları siz çıkardınız, helvadan kurt gibi acıkınca yemeyin. Buna bir son verin. Tüketiciler Birliği olarak biz tek başımıza kalsak da bu konuda yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Bizim lobilerimiz yok. Bizim hukuki mütalaa yazdıracak paramız da yok. Fakat 23 yıldır tamamen sivil, hiçbir taraftan güç almayıp sadece haktan ve hukuktan güç alan Tüketiciler Birliği olarak paramız yok ama bizim vicdanımız var, ferasetimiz var, cesaretimiz var. Biz 'hodri meydan' diyoruz bunlara. Bu mütalaayı yazdıranlara, bu çabaya girenlere, olaya tamamen ekonomik gözle bakanlara. Hukuku katlederek ekonomiyi kurtaramazsınız." diye konuştu.