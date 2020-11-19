TÜKODER'in kitapçıkları, görme ve işitme engellilerle buluşacak

AA

Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesinde, AB Sivil Düşün Programı'ndan destek alan "TÜKODER ile Engelleri Aşarız" ve "Gören Parmaklarımla Tüketici Haklarını Öğreniyorum" adlı projeler tanıtıldı.

Engellilerin tüketici haklarını yardımsız öğrenmeleri ve görme engelli çocuklarda tüketici hakları bilincinin oluşturulması amacıyla hazırlanan projeler kapsamında, TÜKODER tarafından daha önce basılan 10 yayın, Braille alfabesi ve işaret dili anlatımlı video olarak yeniden hazırlanacak. Kitaplar, e-kitap olarak da engelli okurlarla buluşacak.

Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı Salih Arıkan, görme engellilerin daha çok Braille alfabesiyle basılmış esere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

TÜKODER'e iş birliği için teşekkür eden Arıkan, "Bu projenin güzel tarafı şu, görme engelliler, sesli ve kabartma yazılı olarak tüketici haklarını da okuyabilecek. Çok harika bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan ise engellilerin, kamu kurumlarında ve bankalarda, belgelerin, anlayabilecekleri bir metotla önlerine konmasını beklediklerini belirterek, kurumlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini vurguladı.

Toplantıda Ege Karadenizliler Federasyonu Başkanı Aydın Özyar da bulundu.