Tülin Şahin'e büyük şok! 0:00 / 0:00

Manken Tülin Şahin’in çocuğu Siena Leyla'nın babası, Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, Beykoz İcra Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, dava açtı.

Dilekçede, Şahin’in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve iş insanı Noronha evden ayrıldıktan sonra çocuğunu göstermediği anlatıldı.

Tülin Şahin ile Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’ndeki davada çocuğun, babanın talep ettiği bir tarihte 4 gün 4 saat görmesine dair karar çıktığının belirtildiği dilekçede, Şahin’in velayet haklarını kötüye kullanmakta olduğu ve çocuğunu babası ile görüştürmediği vurgulandı.

"BASINA GERÇEĞE AYKIRI BİLGİLER SIZDIRDI" İDDİASI

Şahin’in, mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığının anlatıldığı dilekçede, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye’ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği kaydedildi.

Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla

Dilekçede, Şahin’in mahkeme kararını ihlal ederek, velayet hakkını kötü kullandığı iddiasıyla İcra İflas Kanunu’nun çocuk teslimi emrine muhalefet maddesi gereğince 6 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılması talep edildi.

TÜLİN ŞAHİN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Tülin Şahin cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Davacı vekili Sibel Engin'in meslek ahlakına yakışmayacak bir şekilde derdest bir davada üstelik Çocuk Menfaati ilkesini de hiçe sayarak, müvekkillim hakkında asılsız isnadlarda bulunduğunu teessüfle öğrenmiş bulunmaktayız. Yazılanların tümü gerçek dışıdır. Halen görülmekte olan bir davada bu şekilde ve gerçek dışı beyanat vererek, yargıyı, kamuoyunu etkilemeye, manüpile etmeye çalışmak hukuka, ahlaka ve somut olayın özelliklerine aykırıdır. Aynı duruma düşmemek için şimdilik bu cevabı vermekle yetiniyoruz.

Tülin Şahin

Vekili

Av. Tarık Sönmez...

"KIZIMIN HER ANINA ŞAHİT OLMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Şahin, daha önce yaptığı bir açıklamada kızı Leyla Siena'nın her anına şahit olmak istediğini söyleyerek, doğumdan sonra değişen hayatıyla ilgili konuşmuştu.

Tülin Şahin, "İşimi hala ilk günkü aşkla yapıyorum. Çok çalışkan ve disiplinliyim. Bir asker gibiyim. Tüm sektör bilir bunu..." demişti.

"Dinlenmek" kelimesini bile unuttuğunu belirten 41 yaşındaki model, "Bebeğimi uyutur uyutmaz ütü yapıyorum. Çamaşır yıkıyorum, kızımın yemeğini hazırlıyorum." şeklinde konuşmuştu.

"BİR GÜNE 72 SAAT SIĞDIRIYORUM"

İşte Şahin'in açıklamaları:

* Siena Leyla, bana çok şey kattı. Daha sabırlı olmayı öğretti. Beni törpüledi. Hayatı yeniden keşfetmemi sağladı. Sayesinde zamanı iyi kullanmam gerektiğini anladım. Artık bir güne 72 saat sığdırıyorum.

* Anne olmaya bayıldım. Kendimi buldum. Hamilelik döneminde canımın istediğini yedim. Sonrasında da kiloları hiç dert etmedim. Bedenim hala 'Spor yap' demiyor. Bu sürecin tadını çıkarıyorum. Kolay mı, sonuçta 9 ay boyunca içerde bir insan ürettim.