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Adını Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası'nın bulunduğu Samson Dağları’nın antik ismi Mykalea’dan alan sarışın bitki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, 2017 Yılı Stratejik Koruma Planı içine alınmıştı.
İHA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, ADÜ Biyoloji Bölümü, Kuşadası Belediyesi, Yaylaköy Muhtarlığı ve EKODOSD işbirliğiyle Tür Koruma Eylem Planı projesi kapsamındaki çalışmaları devam aralıksız devam ediyor.
Koruma çalışmalarını yürüten DKMP Aydın Şube Müdürlüğü mühendisleri İstemihan Mehmet Kahraman, Erdinç Uysal, ADÜ Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Özkan Eren, Araştırma Görevlisi Dr. Yelda Emek ve EKODOSD üyeleriyle birlikte Kuşadası’na bağlı Yaylaköy Tüllüşah Vadisi'nde bir çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmaları değerlendiren Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Doğal ortamında tohumdan çoğalma başarısının belirlenmesi, rizomdan gelenlerle, tohumdan gelenlerin doğal düşmanlarının hangisine daha çok geldiğinin tespiti, tohumdan gelenlerin başarı oranlarının ölçümleme çalışmalarına devam edildi. Kuşadası Belediyesi'ne ait çevrili arazi içinde tohumdan çoğaltma çalışmaları da yapılacak. Daha önce tehdit altında bulunan tüllüşahlar, Doğal Botanik Park ve Güvercinada’ya taşıması gerçekleştirilmiş ve bu yıl ilk kez tohumdan çıktığı görülmüştür.
Endemik bitkinin koruma çalışmaları sürdürülürken, aynı zamanda botanik turizmine de kazandırılması hedeflenmektir. En iyi çiçeklenme dönemi olan 15 Haziran-15 Temmuz arasında, tüllüşahlar kent içinde Güvercinada’da görülebilir" dedi.
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