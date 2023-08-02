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        Haberler Yaşam Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı

        Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı

        30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 10:31
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        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, yapılan düzenlemelerin ardından ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

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        Mağarayı ziyarete gelenlerden emekli öğretim üyesi Mehmet Kara, mağarada yapılan çalışmaları beğendiğini söyledi. Emeği geçenleri kutlayan Kara, "5 milyonluk yıllık bir geçmişi olan, yaşayan bir mağara burası. Hala oluşumlar devam ediyor. Peri bacaları tipinde manzaralar da görüyoruz. Gerçekten harika bir hizmet olmuş" dedi.

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        SERVİS HİZMETİ SUNULACAK

        Gölbaşı Belediyesince restorasyon çalışmaları tamamlanan mağaranın giriş ücreti yetişkinler için 30 lira, öğrenciler için 15 lira olarak belirlendi. Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra 0-6 yaştakiler mağarayı ücretsiz gezebilecek. Belediye, vatandaşların Tulumtaş Mağarası'nı ziyaret etmeleri için servis hizmeti başlattı. Servisler pazartesi ve cumartesi günleri TOKİ Saat Kulesi önünden salı, çarşamba ve perşembe günleri İlçe Halk Kütüphanesi önünden 10.30 ve 14.30 saatlerinde hareket edecek.

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        TULUMTAŞ MAĞARASI

        İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasında, Karayatak mevkisinde bulunan Tulumtaş Mağarası, yatay bir mağara olarak kollarıyla beraber yaklaşık 265 metre gezilebilir uzunluğa sahip. Mağara 467 metrekare yapı alanında kafe, hediyelik eşya, sinevizyon, bilet gişesi, mescit ve tuvalet olanaklarıyla hizmet verecek. 45 kişilik kapasitesi bulunan sinevizyon odasında ise mağarayı gezmeden önce ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlanacak. Mağara alanında bulunan kafenin iç tasarımı, Tulumtaş Mağarası'nın sarkıt ve dikitlerinden yola çıkılarak yapıldı ve bu sayede ortamla uyum sağlanmış oldu.

        #Tulumtaş Mağarası
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