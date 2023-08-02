Haberler Yaşam Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı

Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı 30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı Anadolu Ajansı Giriş: 02.08.2023 - 10:31 Güncelleme: 02.08.2023 - 10:31 facebook

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, yapılan düzenlemelerin ardından ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

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Mağarayı ziyarete gelenlerden emekli öğretim üyesi Mehmet Kara, mağarada yapılan çalışmaları beğendiğini söyledi. Emeği geçenleri kutlayan Kara, "5 milyonluk yıllık bir geçmişi olan, yaşayan bir mağara burası. Hala oluşumlar devam ediyor. Peri bacaları tipinde manzaralar da görüyoruz. Gerçekten harika bir hizmet olmuş" dedi.