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Pandemi döneminde toplu taşımadan çok özel araç ile yolculukların tercih edilmeye başlanması, kiralama sektöründe de hareketliliğe neden oldu. Bu durumu, hem uzun hem de kısa dönem kiralamaya ilgiyi artırdığı gibi, araç paylaşım hizmetlerini de ön plana çıkardı.

Sektörde rakiplerinden ayrışmak isteyen firmalar ise, tüketicilerini farklı hizmetler sunarak pazar paylarını artırmaya çalışıyor. Bu firmalardan Türkrent, filosundaki tüm araçlarında 'drivee safecall' isimli acil çağrı sistemini sunduğunu açıkladı. Verilen bilgiye göre, söz konusu teknoloji aracılığıyla sürücülerin hem kaza öncesi hem de kaza sonrası çağrı merkezine hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlanıyor.

Şirketin ücretsiz olarak sunduğu drivee cihazının kullanımı ise, sürücülerin manuel olarak cihazı komut vermesi ile başlıyor. Kaza anında ise otomatik sensörler eşliğinde çağrı merkezine haber gönderilmesini sağlıyor. Söz konusu teknoloji, araçların kazaya karışması durumunda, acil durum çağrı merkezine otomatik mesaj göndererek çağrı merkezinin araç içerisiyle iletişime geçmesini ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine ulaşmasına yardım ediyor. Kaza durumunda sürücü bilincini kaybetse dahi sistem otomatik olarak acil müdahale ekiplerinin olay yerine ulaştırıyor.

Türkrent kurucusu ve CEO'su Barkın Pınar, "Kazalarda zaman çok önemli. Bu yüzden hızlı müdahale hayat kurtarıyor. Bizim amacımız da müşterilerimize güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağlaması" dedi.