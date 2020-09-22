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Çin menşeili ByteDance firmasının TikTok video paylaşım uygulaması için Oracle Corp ve Walmart ile yaptığı anlaşmanın Çin hükümeti tarafından onaylanması olası gözükmüyor. Çin'de hükümet tarafından desteklenen Global Times gazetesinin haberinde, "Bu anlaşmanın koşulları Washington'un kabadayı ve fanatik tutumunu açıkça gözler önüne seriyor. Bunlar Çin'in ulusal güvenliğini, çıkarlarını ve itibarını zedeliyor" ifadesi yer aldı.

ByteDance dün yaptığı açıklamada ABD'de TikTok Global isimli bir iştirak kuracağını, Oracle ve Walmart'ın da ortak olacağı bu iştirakin yönetim kurulunda çoğunluğun ABD'lilerden oluşacağı açıklamıştı. Bytedance bu değişiklik ile ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik gerekçesiyle TikTok'u yasaklamasının önüne geçmek istiyordu.

KAYNAK KODUNU PAYLAŞMALI

Haberin adı açıklanmayan yazarı TikTok Global yönetim kurulunun beş üyesinin dördünün ABD'li olması ve yalnızca bir koltuğun Çin vatandaşlarına ayrılmasına ve ABD'nin onaylayacağı bir kişinin "ulusal güvenlik yöneticisi" olarak atanması kararını da eleştirdi. Yazar anlaşmanın ByteDance'ın TikTok'un kaynak kodunu Oracle ile paylaşmasını gerektiren maddesine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Yazar "Eğer TikTok'un ABD'nin manipülasyonları ile düzenlemeye gitmesi bir model haline gelirse bu ABD'de faaliyet gösteren tüm başarılı ve rekabetçi Çinli şirketin ABD'nin hedefi haline gelebilir ve hile ve zorlama yoluyla ABD kontrolündeki bir şirkete dönüştürülebilir ve bu durum yalnızca ABD çıkarlarına hizmet eder" dedi.