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        Haberler Sağlık Tüm bildiklerinizi unutun! Zeytinyağı hakkında doğru bilinen yanlışlar!

        Zeytinyağı hakkında doğru bilinen yanlışlar!

        Yemeklik yağ alışverişi yaparken zeytinyağına ulaşmak çok kolaydır. Sağlığınıza iyi gelen tekli doymamış yağlarla yüklü olan bu yağ, kalp-sağlıklı Akdeniz diyetinin temel taşıdır. Ancak hangi zeytinyağını seçeceğinizi ve eve döndüğünüzde onu nasıl kullanacağınızı bilmek, işlerin biraz daha karanlıklaştığı noktadır. Zeytinyağı hakkında pek çok yanlış bilginin olduğu ortaya çıktı. Bu bilgileri ise temizlemenin zamanı geldi! İşte zeytinyağı hakkında doğru bilinen yanlışlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 00:26 Güncelleme: 17.09.2023 - 00:26
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        "SAF" ZEYTİNYAĞI EN KALİTELİSİDİR

        "Saf" terimi umut verici geliyor. Ancak bu yalnızca üründe başka içerik maddelerinin veya yağların olmadığı anlamına gelir.

        2

        Saf zeytinyağı aslında sızma zeytinyağından daha düşük bir kalitedir ve en sağlıklısı olarak kabul edilir çünkü zeytinlerde vücutta bir antioksidan görevi gören doğal bir bitki bileşiği olan polifenollerin en yüksek konsantrasyonuna sahiptir.

        3

        "Saf" zeytinyağında daha az polifenol bulunur ancak yine de potansiyel sağlık yararları vardır. Aynı zamanda daha nötr bir tada sahiptir.

        4

        "HAFİF" ZEYTİNYAĞINDA DAHA AZ YAĞ VE DAHA AZ KALORİ BULUNUR

        Gıda paketlerindeki "hafif" ifadesi, ürünün yağ ve kalori açısından daha düşük olduğu anlamına gelebilir. Ancak zeytinyağı söz konusu olduğunda bu kelime sadece lezzetini ifade eder.

        5

        Tüm zeytinyağının, yemek kaşığı başına aynı sayıda kalori ve yağ gramı vardır. Hafif zeytinyağının bir avantajı: Diğer kalitelere göre daha ucuz olma eğilimindedir.

        6

        SIZMA ZEYTİNYAĞIYLA YEMEK PİŞİREMEZSİNİZ

        Bazı insanlar sızma zeytinyağının yemek pişirmek için çok hassas olduğunu ve en iyi soslar için kullanıldığını söylüyor.

        7

        Kanola gibi bazı yemeklik yağlardan daha düşük dumanlanma noktasına sahip olduğu doğrudur ancak günlük ev yemekleri için yeterince dayanıklıdır.

        8

        Sızma zeytinyağının diğer zeytinyağı türlerine göre daha fazla tada sahip olma eğiliminde olduğunu unutmayın.

        9

        Bu nedenle, nötr bir tat arıyorsanız, hafif veya saf zeytinyağı veya basitçe "zeytinyağı" etiketli olanı seçin (veya kanola gibi başka bir yağ kullanın).

        10

        Pahalı, lezzet dolu bir zeytinyağınız varsa, onu soslar, daldırma ve bitmiş yemeklerin üzerine serpmek için saklayın.

        11

        YEMEK PİŞİRMEK ZEYTİNYAĞININ FAYDALARINI YOK EDER

        Zeytinyağını ısıtırken sağlığa olan faydalarını iptal etmeyeceksiniz. Tadını biraz kaybedebilir ama yine de yağda doğal olarak bulunan polifenollerin çoğunu alıyorsunuz.

        12

        ÇOĞU ZEYTİNYAĞI SAHTEDİR

        Mağaza raflarındaki zeytinyağının çoğunun gerçek zeytinyağı olmadığı, diğer ucuz yağlarla karıştırıldığı ve gerçek anlaşmayı elde etmek için pahalı şeylere yönelmeniz gerektiği yönünde söylentiler var.

        13

        Ancak FDA tarafından sızma zeytinyağı üzerinde yapılan bir analize göre, test edilen 88 yağdan yalnızca üçü saflık standartlarını karşılayamadı (ve araştırmacılar bunların "yanlış pozitif" olabileceğini kabul etti).

        14

        Yani etikette başka bir yağla karıştırıldığı belirtilmediği sürece, gerçek olanı aldığınızı bilin ve paranızın yettiği ve hoşunuza giden tada sahip zeytinyağını satın alın.

        15

        Ayrıca, eğer yapabiliyorsanız, daha koyu bir şişe seçin, çünkü bu, yağı bozabilecek ışıktan korur.

        16

        Zeytinyağınızı eve götürdüğünüzde serin ve karanlık bir yerde (dolap gibi) saklayın ve açıldıktan sonra 1-3 ay içerisinde kullanın.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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