        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirdiği 'Bir Anadolu Şenliği', Tunceli de tüm coşkusuyla başladı. Şenliğin ilk gününde Tuncelililer, Oğuz Aksaç ve Gülten Benli'nin seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir gece yaşadı

        Giriş: 06.09.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:07
        Tüm coşkusuyla başladı
        Doğası ve kültürel mirasıyla Tunceli, 'Bir Anadolu Şenliği'ne ev sahipliği yapıyor. Her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde, Türk Halk Müziği sanatçıları Oğuz Aksaç ve Gülten Benli sahne aldı. Yerel halkın büyük ilgi gösterdiği şenlikte türküler hep bir ağızdan söylendi.

        ÇOCUK KÖYÜ MİNİK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

        Mameki Parkı’nda şenlik kapsamında kurulan çocuk köyü ise minik misafirlerini ağırlamaya başladı. Şenliğin ilk gününde çocuklar, “Bubble Gösterisi”, “Balon Katlama” “Meddah Gösterisi” ve “Masal Anlatım” gibi birçok etkinlikle eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar, aynı zamanda sosyal becerilerini geliştirmek için çeşitli atölyelere de katılma fırsatı buldu.

        Tuncelililer, ayrıca Çanakkale Savaşları’na ait özgün materyaller, etkileyici video gösterimleri ve döneme ait savaş objeleriyle donatılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile geçmişin izinde anlamlı bir tarih yolculuğuna çıktı. Gezici Kütüphane ve birçok stantta yine şenliğin ilk gününde büyük ilgi gördü.

        #Bir Anadolu Şenliği
