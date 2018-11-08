Tüm dünyadan yayımcılar İstanbul'da buluşacak

İstanbul'u bir telif merkezi haline getirmeyi amaçlayan programın tanıtım toplantısı yayınevleri, ajanslar ve yayımcı meslek birliklerinin katılımı ile İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) gerçekleştirildi.

Açılış konuşması yapan TBYM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru, Fellowship'in Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının işbirliğini arttırmak ve kültürlerarası dostluk köprülerini kurabilmek için oldukça önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Doğru, yurt dışındaki fuarlarda yayımcıların birbiriyle verimli görüşmeler yapamadığını aktararak, programın özelliğinin hem yayımcıların önceden seçilmesi ve davet edilmesi hem de Türkiye'den katılımcıların bu listelere sahip olmasıyla özel randevulaşmalarını programdan önce yapabilmeleri olduğunu ifade etti.

Organizasyonun, eserlerin farklı dillere çevrilmesinde öncülük yapmak ve dünya dillerinde çıkan eserleri de yakından takip etmek açısından önemine değinen Doğru, "Bu program sayesinde Balkanlar, Afrika, Asya, Avrupa ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere tüm dünyada bir network oluşturmak ve yayımcılığımızı bu alana açmak gibi bir hedefimiz de var. Türk edebiyatının ve Türk yayımcılığının güçlenmesi ve hak ettiği yere ulaşması için el birliği ile tüm yayınevlerinin bu programda yer alacağına inanıyorum." diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek ve İTO Başkanvekili İsrafil Kuralay da katıldı. Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve STK temsilcilerinin başvurularına açık olan program için "https://www.fellowship.istanbul" adresinden online başvuru yapılabilecek. Bu yıl için şu ana kadar 70 ülkeden 255 yayımcının başvurduğu ve son başvuruların 30 Kasım'da alınacağı Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, 26, 27 ve 28 Şubat 2019'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Etkinlik için başvurusu yeterli bulunan katılımcılar 1 Ocak 2019'da açıklanırken, yurt içinden ve yurt dışından başvurusu kabul edilen katılımcılar da Fellowship programındaki farklı desteklerden faydalanabilecek.

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