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Tüm eğlencesiyle 'Show'da yaz başkadır!

Türkiye'nin en renkli, en dinamik ve en neşeli televizyon kanalı SHOW TV, birbirinden iddialı yapımları ve çok sevilen yerli, yabancı filmleri izleyiciyle buluşturarak yaz eğlencesini evlerinize getiriyor

Tüm eğlencesiyle 'Show'da yaz başkadır!
Tüm eğlencesiyle 'Show'da yaz başkadır!
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HABERTURK.COM

Yaz sezonu boyunca eğlenceyi, tüm enerjisiyle izleyiciye sunmaya hazırlanan SHOW TV, birbirinden renkli, neşeli ve farklı yapımlar ile sizlerle.

Sürükleyici bir macera... Bir baba ile kızının kavuşma hikayesini ve kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini konu alan Kahraman Babam her pazartesi saat 20.00'de,

Sımsıcak ve yepyeni bir aşk hikayesi Cam Tavanlarher çarşamba saat 20.00'de ekranlara geliyor.

Eğlence, kahkaha dolu dizgin devam ediyor! Kahkahanın değişmez adresi Güldür Güldür Show, her cuma saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor.

Sinemaseverler ekran başına! Birçok yerli ve yabancı film de yaz boyunca SHOW TV'de olacak. Türk filmlerinin en çok izlenenlerini sakın kaçırmayın.

Yaz eğlencesi, tüm enerjisiyle SHOW TV'de!

İşte SHOW TV Yaz Sezonu Toplu Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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