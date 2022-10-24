Tüm mali süreç elektronik ortama taşınıyor 0:00 / 0:00

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bütçe sürecinde yazılım kullanımına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz" ifadelerini kullandı.