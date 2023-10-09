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        Haberler Yaşam Tüm Pazartesi sendromunu alıp götürerek gününüzü aydınlatacak fotoğraflar

        Tüm Pazartesi sendromunu alıp götürerek gününüzü aydınlatacak fotoğraflar

        Bazen hayatın yoğun temposu arasında birkaç dakika ara vermek gerekir. Bunu bazen bir fincan kahve ile de bazen de dünyanın farklı yerlerinde yaşanan tatlı olaylara şahitlik ederek de yapabiliriz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:12
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        1

        "Kızımla ilk temasım."

        2

        "Bugün tatlı bir 16'yı kutluyoruz!"

        3

        "Kızımı ilk kez parka getirdim. Saf mutluluk!"

        4

        "Babam bu yavru kirpileri bahçe işi yaparken buldu."

        5

        "Oğullarım (4 yaşında, koruyucu aileden evlat edinildi) ikiz oldukları konusunda ısrar ediyorlar."

        6

        "Oğlum Carlisle, 18 yaşında ve üniversite mezunu. Otizm nedeniyle bakım evinde kalacağını söylemişlerdi."

        7

        "Onları bu şekilde uyurken yakaladım."

        8

        "Geçen gün kurbağa ararken bu minik çocuğu buldum."

        9

        "Kızım neredeyse her altını değiştirişimizde elini yanağına koyuyor ve bu şimdiye kadar gördüğüm en tatlı şey! O çok mutlu bir bebek."

        10

        "Kızımın kollarındaki bu keçi yavrusu dünyanın en mutlu çocuğu!"

        11

        "Bu adamı çimenlerin arasında yapayalnız buldum."

        12

        "Babam, çocuklar üniversiteye gittiğinden beri yalnızdı. Bu yüzden onun yerine birini bulduk. Simba'yla tanışın."

        13

        "Yeğenim Trenton'la ilk kez tanışıyorum. İyi anlaştığımızı söyleyebiliriz!"

        14

        "Bir kedi buldum ve bir ay sonra bu oldu."

        15

        "Çocuğum kaka yaptığında..."

        16

        "Annem ve babamın interneti yeni geldi. Babam komşulara video izletmeye başladı."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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