Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi’nda Schalke 04 deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle dönerek gruptan çıkma şansını zora sokan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim sıkıntılı günler geçiriyor. Maaşlarını geç alan futbolcuların mutsuz olduğunu gören deneyimli teknik adam, takımını bir arada tutmak için çabalıyor. Formu düşen birçok oyuncusunu maçlara hazırlamak için yoğun çaba sarfeden İmparator, bir yandan da kulübün haklarını savunmaya çalışıyor. Fenerbahçe derbinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Terim, uzun süreli ceza alması halinde ise işlerin çok daha kötüye gitmesinden korkuyor. Takımını minimum hasarla devreye sokmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, yapılacak transferlerle ikinci yarıya iddialı başlamanın hesaplarını yapıyor.

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