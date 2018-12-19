Tüm yurttan kış manzaraları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurtta dün akşamdan itibaren sağanak hakim oluyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresi ile İstanbul’un bu bölgeye yakın yüksek ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor. Yarın da kuvvetli sağanak geçişleri şeklinde sürmesi beklenen yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yer yer şiddetini artıdan yağış ve fırtına nedeniyle su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Doğuda ise kış aylarının çetin geçtiği yerlerde kar ve tipi etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor