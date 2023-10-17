Tüm zamanların en iyi romantik komedi filmleri! Aşk tadında komedi filmi sevenler için başyapıt niteliğinde öneriler

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13- Chasing Amy (Amy'nin İzinde) - (1997) IMDB: 7.3 / 10 Çizgi roman yaratıcısı Holden (Ben Affleck), aşık olduğu Alyssayanın (Joey Lauren Adams) lezbiyen olduğunu anlayınca, her şeyin düşündüğü gibi iyi gitmediğini fark eder. Yakın arkadaşı Bankynin (Jason Lee) yardımı olmadan Alyssa ile bir ilişkiye başlar. Her ne kadar Alyssanın ondan gerçekten hoşlandığını düşünse de, Alyssanın geçmişinin ilişkilerini bozacağını düşünür.

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12- Crazy, Stupid, Love (Çılgın, Aptal, Aşk) - (2011) IMDB: 7.4 / 10 Kırklı yaşlarında, tutucu bir adam olan Cal Weaver’ın (Steve Carell) rüya gibi hayatı vardır: İyi bir işe, güzel bir eve, harika çocuklara sahiptir ve lise aşkıyla evlidir. Fakat eşi Emily’nin (Julianne Moore) kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde “mükemmel” hayatı hızla tepetaklak olur.