CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Tunç Soyer, 2009 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yaptığı Seferihisar’da vatandaşlarla buluştu. Ankara’dan ayağının tozuyla ilçeye gelen Soyer, Seferihisar Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

“Yüzünüz hep gülsün inşallah” diye sözlerine başlayan Soyer, yaptıkları birçok projenin Türkiye’nin farklı yerlerinden karşılık bulduğunu söyledi. Soyer, “Hiç unutmuyorum. Türkiye’nin en güney doğu ucundan, Gürcistan sınırında bir şubat günü karlı yolundan vardığımızda, bizi çocuk belediyesi pankartıyla karşılamıştı. Ne kadar heyecanlandığımı tahmin edebilirsiniz. Bir küçük ilçe, gelmişler Seferhisar’da çocuk belediyemizi görmüşler, beğenmişler ve gidip orda uygulamışlar. Seferihisar kıskanılan, gıpta edilen, takip edilen kent haline geldi. Eksiğimiz var, yollarımız çukurlarımız, aşamadığımız çamurlarımız var biliyoruz. Ama az sonra, çok yakında hiç biri kalmayacak” dedi.

İzmir’in özel bir şehir olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soyer, İzmir’in ülkeye lokomatif olduğunu, doğu ile batının arasında köprü olduğunu, biçok kültürü barındırdığını ve refah üreten bir kent olduğunu söyledi.

“İZMİR TAKACAK ARKASINA TÜRKİYE’Yİ YÜRÜYECEK”

İzmir’i Seferihisar gibi dünyanın gıptayla baktığı bir kent haline getireceklerini dile getiren Soyer, “Akdeniz çanağında en kuvvetli liman kenti iken bu yavaş yavaş azalmış. Şimdi bizim yapacağımız şey şudur; nasıl bütün dünya Seferihisar’ın güzelliğini gördü, şimdi İzmir’in incisini ortaya çıkarmanın vakti geldi. O inciyi bütün dünyaya göstereceğiz, parladığını bütün dünya görecek. İzmir dünyanın aynı Seferihisar gibi gıpta edildiği, merak edildiği, kıskanıldığı kalınmak istenilen kent haline gelecek. İzmir çok daha fazlasına iyisine kayık. Bizim gücümüz yettiği kadar bunu yapacağız. Ama bu farklıların oluşturduğu bir arada yaşama kültürünü dediğimiz zenginlik bir koşulla; demokrasi ile oluyor. Demokrasi birlikte yaşamak demek. İzmir bunu en iyi yaptığı için bu coğrafyanın en demokrat kentidir. İzmir farklılıkları kucakladığı, sarıp sarmaladığı için Türkiye’nin en demokrat kentidir. İzmir çok renk, çok sestir, çok nefestir. Bu çok renkli, nefesli İzmir artık Türkiye’ye daha çok renk, daha çok ses, daha çok nefes verecek. Çünkü sade biz değil, Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın çok daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olması lazım. Ama bunun öncülüğünü, lokomatifliğini İzmir yapacak. İzmir takacak arkasına Türkiye’yi, yürüyüp gidecek” diye konuştu.

“BİZİ KISKANMALARI BOŞUNA DEĞİL”

İzmir’in geçmişten gelen zenginliklerini koruyacaklarına işaret eden Soyer, “Biz öyle şanslıyız ki bizi kıskanmaları boşuna değil. Bu cennet topraklar, muhteşem iklim, masmavi deniz o kadar daha fazlasını bize verebilir ki biz almasını bilerek. Onu koruyarak, kıymetini bilerek bakabilirsek çok daha fazlasını verir. Tahrip etmeden, gözümün içi gibi koruyarak. Sürdürülebilirlik gerekiyor. Sürdürülebilirlik, geçmişle gelecek arasında ki adalet demek. Biz o adaleti koruyacağız. Geçmişle gelecek arasındaki köprüyü kuracağız. Bu zenginliklere sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

"DUYGULANDI, KONUŞMAKTA ZORLANDI"

Konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutmakta zorlanan Soyer konuşmakta güçlük çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, “Çok büyük bir heyecan içindeyim. Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim, gitmeyeceğim. Ama gerçekten sizi çok severek çalıştım. Seferihisarlı olmaktan hep guru duydum. Çünkü Seferihisar çok güzel bir şehir. Veda edip gitmiyorum, sadece yakına gidiyorum. Gönlüm hep burada. Elimden ne geliyorsa da daha fazlasını canla başla çalışacağım. Ben kendimi feda etmeye gidiyorum, bilesiniz dostlar. İyi ki varsınız sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.