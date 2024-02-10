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        Haberler Gündem Politika Tunç Soyer'den Özgür Özel ile görüşme açıklaması - Son dakika haberleri

        Tunç Soyer'den Özgür Özel ile görüşme açıklaması

        CHP lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü. Görüşme hakkında açıklama yapan Soyer, Özel'in kendisine çalışma teklifini ilettiğini ancak böyle bir talebi olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:51
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        Soyer'den Özel ile görüşme açıklaması
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        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma teklifi iletildiğini, ancak teşekkür ederek böyle bir talebinin olmadığını belirttiğini açıkladı.

        Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştükleri bildirdi.

        İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerini, görüş ve önerilerini ilettiğini belirten Soyer, "Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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