Tunç Soyer, Enver Aysever'den hizmet alımına ilişkin ihalenin iptal edileceğini açıkladı

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Soyer, Twitter hesabındaki paylaşımında, Aysever’le hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda belediye tarafından açıklama yapıldığını belirterek, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

- İzmir Büyükşehir Belediyesinden ihale sürecine ilişkin açıklama

İhale süreciyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her alanda olduğu gibi sanatsal alanda da sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Enver Aysever’le yapılan "Yaşam Boyu Eğitim" hizmet alımının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle bilinmesi gereken nokta pandemi sürecine bağlı olarak gelişen koşullar nedeniyle ilk ihalenin ardından program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin liraya indirilmiş olduğudur. Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır."

Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderlerinin de dahil edildiği belirtilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"Eğitimlerin on-line olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibarıyla pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin on-line yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca eğitimlerin, 9 aylık periyotta ayda bir kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi öngörülmektedir. Üçer aylık periyotlarda toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir.

Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler, 20’şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir. Özetle 9 aylık eğitim programı için belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin liradır."