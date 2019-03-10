Tunç Soyer, Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Habertürk TV'de yayınlanan 'Teke Tek Özel Seçim' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.
Tunç Soyer'in açıklamalarından satırbaşları:
İzmir'de CHP'lilik AKP'lilik meselesi değil. İzmir'lilik bir yaşam kültürü, yani o hayata güler yüzlü bakmayı birlikte yaşamayı mümkün kılan bir yaşam kültürü bu.
BABASI İLE İLGİLİ İDDİALAR
Darbelerin hepsine çok net karşı durduğumu ve darbelerin hiçbirini onaylamadığımı net olarak söylemek isterim. Hatta benim siyasi anlayışımın omurgası bile demokrasi diye tarif edebileceğim birşey. Babamla ilgili söylenenler doğrusu bugün siyasi yürütülen kutuplaştırma, ayrıştırma, ötekileştirme anlayışının bir sonucu olarak yerel seçimlere de enstruman olarak sunma gayreti ama yerel seçim yaşayacağız.
İzmir gibi bir şehrin imkanları, potansiyelleri o kadar fazla ki o kadar zengin ki; yani biz yokluklar içinde kısıklıklara rağmen Seferihisar gibi bir kasabayı bir dünya markası yaptık.
Ulusalararası alanda tanınmayan bir ülkenin 4 kenti ilk defa uluslararası bir network tarafından kabul edildi. Kıbrısı kast ediyorum. İlk defa Kıbrıs Bayrağı 30 civarı ülkenin bayrağı ile beraber dalgalandı. Gerçekten İzmir gibi bir kentin sunduğu potansiyellerle, imkanlarla meslek odaları her birbirinden uzman sivil topklum kuruluşları son derece donanımlı insanlardan oluşuyor. İzmir zaten olağanüstü bir coğrafya. Böyle bir kentte bize sunulan imkanlarla o kenti bir dünya markasına taşımak çok daha kolay.
İZMİR HEP İLK 3'TE
İzmir'in geri kalması söz konusu değil. İzmir yabancı sermayeli yatırımcı şirketler sıralamasında 2. sırada. Türkiye'de en çok yabancı sermayeli şirketler bulunduran kentler arasında 2. sırada. İzmir aynı zamanda Türkiye'de en çok ihracat yapan kentler arasında 2. sırada. En çok üretim yapan kentler arasında 3. sırada. İzmir aslında hep ilk 3'te.
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