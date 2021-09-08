Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor

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AA

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığından dolayı debisinde düşüş yaşanıyor.

Bu ay ortalama saniyede 4 metreküp olan Tunca'nın akışı, geçen yıl aynı dönemde 6 metreküp/saniye, bir önceki yılda ise 9 metreküp/saniye olarak kayıtlara geçmişti.

Hem su seviyesinin azaldığı hem de organik kirlilik yükünün fazlalaştığı nehirde su mercimeği ve benzeri organizmalarda da artış gözleniyor.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, son zamanlarda yağışların azalmasıyla Edirne'deki nehirlerde de su seviyesinin düştüğünü belirtti.

Özellikle Tunca'da su seviyesinin azalmasıyla bitki örtüsünün çoğaldığını anlatan kaya, nehir dibinde biriken çöplerin de gün yüzüne çıktığını söyledi.

Kaya, "Bitki örtüsünün artmasıyla doğal olarak sudaki oksijen miktarı azalıyor. Nehirdeki özellikle mikroskobik canlılar ve bazı bitkiler ölmeye başlıyor. Nehirde başlayan kokuşmalar insanlar kadar suda yaşayan canlıları da olumsuz etkiliyor. Nehirde başta ördekler olmak üzere su kuşlarının yaşam alanları da var. Su içerindeki besinlerin azalması tabii ki onları da olumsuz etkiliyor. Nehirdeki kirlilik canlı yapısına ve ekosisteme zarar veriyor." diye konuştu.

- "Doğaya ve nehirde yaşayan canlılara saygılı olmalıyız"

Edirne'de yaşayan Giray Coşkun da Tunca Nehri ve çevresindeki kirliliğin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Nehirdeki çöplerin artık herkesi rahatsız etmeye başladığını anlatan Coşkun, "Buradaki kirliliğe bir çözüm bulunması gerekir. Herkes kendi çöpünü çevreye gelişi güzel atmasa aslında hiçbir sorun çıkmayacak. Doğaya ve nehirde yaşayan canlılara saygılı olmalıyız." dedi.

Eliz Sam ise nehir kenarında vakit geçiren insanların çöplerini ve tükettikleri içeceklerin şişelerini nehre atması nedeniyle kirliliğin son bir yılda gözle görülür bir şekilde arttığına dikkati çekti.