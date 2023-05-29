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Tunceli Seçim Sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başındaydı. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, tekrardan oy kullanıldı. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 Tunceli seçim sonuçları ve önde olan Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Tunceli seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? Tunceli seçim sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonucu canlı takip ekranı

Tunceli Seçim Sonuçları 2023: Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?
HABERTURK.COM

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Tunceli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Tunceli seçim sonuçları ile il genelinde son durum
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.47 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 08:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Tunceli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 47.112 oyla yüzde 82.81 - Recep Tayyip Erdoğan: 9.778 oyla yüzde 17.19 aldı.
Tunceli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 47.112 oyla yüzde 82.81
Recep Tayyip Erdoğan: 9.778 oyla yüzde 17.19
İLK TURDA NELER OLMUŞTU?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 45.457 oyla yüzde 80.26 - Recep Tayyip Erdoğan: 9.178 oyla yüzde 16.20 oy oranı elde etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: 47.112 oyla yüzde 82.81

Recep Tayyip Erdoğan: 9.778 oyla yüzde 17.19



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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