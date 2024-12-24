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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de 65 köy yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Tunceli'de 65 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu, ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:57
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        Tunceli'de 65 köy yolu kapandı
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        Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Mazgirt ilçelerine bağlı 65 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, yolların ulaşıma açılması için temizleme ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

        Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler ise Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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        #kar yağışı
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