Tunceli'de anne ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası

AA

Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Elazığ Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Erkan Kos (38),Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktüller Gülsüm Taş (62) ile oğlu Cafer Taş (30) ailesinin avukatı ile sanık Kos'un avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın "kasten adam öldürme" ve "yağmaya teşebbüs suçundan" cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın son sözünün sorulmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kos'a her iki maktül yönünden "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığa, "yağmaya teşebbüs" suçundan her bir maktul için 6 yıl 11 ay 10 gün olmak üzere toplam 13 yıl 10 ay 20 gün hapis verilmesini kararlaştırdı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 21 Nisan 2019 akşamı Kaledibi Mahallesi'nde Gülsüm Taş (62) ile oğlu Cafer Taş (30) evlerinde bıçakla öldürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu Adıyaman Besni ilçesinde yakalanan zanlı Erkan Kos, getirildiği Tunceli'de tutuklanmıştı.