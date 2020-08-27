Tunceli'de ayçiçeği ve kabak çekirdeği üretimi yüz güldürdü

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Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde tarım ve ticaretle uğraşan Bülent Açıkgöz, arpa ve buğdaya alternatif ürün olarak ayçiçeği ve kabak çekirdeği üretimi yapmaya başladı.

Bin dekar alanda ektiği alternatif üründen büyük verim bekleyen Açıkgöz, hasat zamanı gelmeden firmalardan ayçiçeği ve kabak çekirdeği talebi alıyor.

Üretici Açıkgöz, gazetecilere, uzun yıllardır 1000-1200 dekar alanda arpa ve buğday üretimi yaptığını söyledi.

- "Beklediğimizin üzerinde verim alacağız"

Alternatif ürün olarak ayçiçeği ve kabak çekirdeği ekimi yaptığını ifade eden Açıkgöz, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 1000 dekar bir alanın 500 dekarında ayçiçeği, 500 dekarda da kabak çekirdeği ekimi yaptık. Çok harika, çok kaliteli bir ürün elde ettik. Bunun sebebi de toprağımızın kirlenmemiş olması, havanın ve doğanın temiz olmasıdır. Bu yıl beklediğimizin üzerinde verim alacağız. Bir başka ilde dönümde 200-250 kilogram bekleniyor ama burada 300-350 hatta 400 kilograma yakın verim alacağız. Bu da toprağımızın verimli oluşundan kaynaklanıyor."

Açıkgöz, her yıl 60 işçiye 4 ay boyunca istihdam sağladığını belirterek, üretim ve istihdamla il ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Ayçiçeği üretimini kentte ilk kez gerçekleştirdiklerini aktaran Açıkgöz, "Ektiğimiz ürün hem organik hem de kaliteli bir ürün ve çok talep var. Birçok firma şimdiden ürünlerimizi istiyor. Tabi biz daha hasadını yapacağız, ondan sonra satışını gerçekleştireceğiz. Kaliteli üretilen bir malın her zaman hem iyi fiyatı var hem de ne kadar üretilirse üretilsin satılır." diye konuştu.