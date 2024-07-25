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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'de bazı eylem ve etkinliklere kısıtlama | Son dakika haberleri

        Tunceli'de bazı eylem ve etkinliklere kısıtlama

        Tunceli'de valilik kararıyla basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, miting ile konser gibi eylem ve etkinliklerin yapılması geçici süreyle izne bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:48
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        Tunceli'de bazı eylem ve etkinliklere kısıtlama
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        Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte huzurun ve güvenliğin sağlanması için bazı kararların alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stand açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakmak ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 29 Temmuz saat 23.59’a kadar mülki amirin iznine bağlanması kararı alınmıştır."

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        #Tunceli
        #gösteri yasağı
        #eylem yasağı
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