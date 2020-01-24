AA

Tunceli'de binasında göçme tehlikesi bulunan yüksekokul merkez kampüse taşınacak



Munzur Üniversitesi Senatosu, Çemişgezek Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim faaliyetlerinin, binasında göçme tehlikesi bulunduğundan geçici olarak merkez kampüste yapılmasına karar verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 1959'da inşası tamamlanan, Çemişgezek Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği binada, sismik tehlike analizi gerçekleştirildiği belirtildi.

Analizin üniversitenin alanında uzman akademik personelince yapıldığı bildirilen açıklamada, "Gözlem ve analizler sonucunda, binanın yapısal sisteminin 'göçme durumunda' olduğu belirlenmiştir. Binanın can ve mal kaybına sebebiyet vereceği raporla tespit edilmiş, kullanımının riskli olduğu belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yüksekokulun eğitim öğretim faaliyetlerinin Çemişgezek ilçesinde devam etmesi için alternatif bina bulunamadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının canlarını korumak son derece önemlidir. Üniversitemizin 24 Ocak'taki senato toplantısında, 16 üyemizin oy birliğiyle, ilçede yeni bina yapılıncaya kadar Çemişgezek Meslek Yüksekokulunun eğitim ve diğer faaliyetlerine merkez kampüsümüzde devam etmesi kararı alınmıştır."