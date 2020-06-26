GÜNCELLEME - Tunceli'de biri gri listede yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince çatışmada bir, hava destekli operasyonda da 2 olmak üzere silahlı 3 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da Ovacık kırsalında, JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerden birinin gri listedeki Osman İşleyen olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin, kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

,Orhan Onur Gemici