Tunceli'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer 3 eve sıçradı.İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 4 ev ve eklentileri büyük çapta hasar gördü.Söz konusu evler ve eklentilerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini araştırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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