AA

Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık, kış aylarında eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseverin ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre kış güzelliklerinin keyfini çıkarmak üzere İstanbul, Konya ve İzmir'den ilçeye gelen 5 doğasever, Ovacık Kayak Merkezi mevkisinde bulunan bir tepede iki günlük kamp kurdu.

Kamp boyunca eşsiz doğanın tadını çıkaran doğaseverler, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen geceyi çadırda geçirdi.

Doğaseverlerden Suat Eren, yaptığı açıklamada, Ovacık'ın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

İstanbul'dan Ovacık'a gezmeye geldiğini belirten Eren, şunları kaydetti:

"İlçe, doğası, kültürü ve insanıyla mükemmel bir yer. Yurt içi ve dışında birçok yeri gezdim ama Ovacık gibi bitki çeşitliliğine, bakir alanlara ve tertemiz havaya sahip bir yer görmedim. Bizler de doğasever arkadaşlarımızla burada kamp yapılması için herhangi bir engelin olmadığını fark ettik. Zor koşullarda iki gün boyunca kamp yapmanın deneyimini yaşadık. Her şey çok güzel geçti."