Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 21 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir düğün töreninden dönenleri taşıyan Caner Yer'in kullandığı 62 AL 598 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Beydamı köyü yakınında çarpıştı.

AA'nın haberine göre Kazada, minibüste bulunan 4'ü çocuk 21 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışarak ağır yaralanan sürücü Yer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Caner Yer, ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer 20 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün Pertek Jandarma Komutanlığına teslim olduğu belirtildi.

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