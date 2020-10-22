Tunceli'de gençlere

AA

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Operatör Dr. Çağdaş Özdemir, Atatürk Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü binasında, Kovid-19 salgını ile ilgili sürdürülen çalışmalar ve salgından korunma yolları hakkında gazetecilere açıklamada bulundu.

Özdemir, kentte mart ve haziran ayları arasında vaka sayısının çok düşük olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayılarında artış yaşandığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"15 Ağustos itibariyle ilimizde vaka sayıları ciddi şekilde artmaya başladı. 15 Eylül'den itibaren ilimizde bir pik yaşadık. Ekim ayından itibaren eylül ayına göre vaka sayılarımızda düşüş yaşandı. Hastane doluluğumuzda düşüş olmaya başladı. Bunun en önemli sebeplerinden biri de salgın denetim merkezinin, ağustos ayı sonundan itibaren çalışmaya başlamasıyla oldu. Tüm kurum amirlerimiz denetlemelere çıktı. Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan, sahada çok uzun süre yer alıp vatandaşlara tavsiye ve uyarılarda bulundu. Bu konuda halkımız ve esnafımız da bizlere destek oldu. İlimizde kısa sürede maske kullanımı, hijyen kurallarına dikkat etme ve sosyal mesafe kuralları konusunda ciddi bir yol aldık."

Özdemir, ekim ayı itibariyle kentte vaka sayılarında yüzde 50 azalış yaşandığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Ekimde hastane doluluğu ve ölüm oranlarında da ciddi bir azalma yaşandığına işaret eden Özdemir, "Ancak son bir haftadır tüm Türkiye'de olduğu gibi havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda yapılan aktivitelerden ve il dışına seyahatlerden dolayı yeniden bir vaka artışı yaşamaktayız. Herkesin bir yakını ya da kendisi il dışına gitmiş gelmiş. Özellikle çevre illerimize çok fazla seyahat eden kişilerin salgını evlerinde yaşayanlara bulaştırdıklarını görüyoruz." dedi.

Özdemir, komşu ziyaretlerinin, salgının yayılmasında büyük etken olduğunu belirterek, bir hastaya yapılan "geçmiş olsun" dileklerinin yüz yüze değil telefonla ya da başka yollarla iletilmesi gerektiğini vurguladı.

Tunceli'de yaşlı nüfus oranının fazla olduğunu belirterek, vatandaşlara salgının yayılmaması konusunda tavsiyelerde bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken ön önemli şeylerden birisi yaşlılarımızı korumak. Bu virüs, yaşlılarımızda ağır seyreden bir hastalık olarak devam ediyor. Yaşlılarımızda ölüm oranı daha yüksek. Onun için evlerimizdeki yaşlılarımızı korumak istiyorsak bu hastalığı yaymamalıyız. Özellikle gençlere sesleniyorum, annelerimizi, babalarımızı ve sevdiklerimizi korumak için mutlaka dikkat edelim. Dışarıda tedbirlere ilk önce bizler uyalım. Bizlerde hastalık olmayabilir ama evde yaşayanları hasta etmememiz gerekiyor."