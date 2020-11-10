Tunceli'de güvenlik güçleri video kliple Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

AA

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğü kentte, güvenlik güçleri hazırladıkları kliple vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu.

Tek tek kamera karşısına geçen jandarma ve emniyet personeli, şu ifadeleri kullandı:

"'Bizler sizler için 7 gün 24 saat görev başındayız', 'Hem kendi sağlığınız hem de bizlerin sağlığı için lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim', 'İl dışı seyahatlerinizi erteleyin, zorunlu olmadıkça il dışına seyahat etmeyin', 'Koronavirüs kaynağını kalabalık ortamlardan alıyor, lütfen kalabalık ortamlara girmeyelim, temastan kaçınalım', 'Misafirliklere gitmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim', 'Yapacağımız küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetebilir', 'Sağlığımız en değerli varlığımızdır', 'Mesafeyi koru, geleceğini koru', Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız.'"

Klip, valiliğin sosyal medya hesabından, "Kıymetli vatandaşlarımız, güvenlik güçlerimizin sizlere bir mesajı var" notuyla paylaşıldı.