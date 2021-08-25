Tunceli'de helikopterler yüksek rakımda bulunan tarihi top parçalarını taşımak için havalandı

AA

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu olan kent, doğası ve yaban hayatı varlığının yanı sıra çok sayıda tarihi güzelliğiyle de ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Yıllara meydan okuyan tarihi kale, kilise ve köprülerle açık hava müzesini andıran kentte, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tunceli Müzesi Müdürlüğü de kültür varlıklarının korunması amacıyla çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Pülümür ilçesindeki 3 bin rakımlı Bağırpaşa Dağı'nda yaylacılar tarafından bulunan tarihi savaş topu parçalarının da koruma altına alınıp kent müzesinde sergilenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

- Taşınmasının zor olması nedeniyle iki helikopter devreye girdi

Yaklaşık bir hafta önce topların bulunduğu alana keşif amaçlı giden müze personeli, söz konusu top parçalarının insan gücü ile taşınmasının zor olması sebebiyle Valilik bilgisinde İl Jandarma Komutanlığından helikopter talep etti.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri de müze müdürü Kenan Öncel ve arkeolog Özgün Şahin'i de yanlarına alarak iki helikopterle top parçalarının bulunduğu alana uçuş gerçekleştirdi.

Göçerlere ait eşekle yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki helikopterin iniş yapabileceği düz bir alana taşınan top parçaları, daha sonra jandarma özel harekat timlerinin de desteğiyle helikoptere konuldu.

İlçedeki Dağyolu Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen her biri yaklaşık 150 kilogram olan üç top parçası, buradan da araca bindirilerek müzeye götürüldü.

Müze uzmanlarınca yapılacak detaylı incelemeler sonucunda top parçalarının hangi dönemde kullanıldığı tespit edilecek.

Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte müzesinin açılmasından beri sergi, kazı ve yüzey araştırmaları yaptıklarını söyledi.

- "1. Dünya Savaşı'ndan kaldığını tahmin ediyoruz"

Kültür varlıklarının korunması ve tahribata uğramaması için sürekli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Öncel, şöyle konuştu:

"Son olarak da Pülümür ilçemizde vatandaşlarımızın bize bu bölgede Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma araç-gereçlerin bulunduğunu söylemesi üzerine Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın talimatları ve güvenlik güçlerimizin yardımlarıyla bölgeye gittik. 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığını tahmin ettiğimiz ve Ruslarla yapılan savaşta yöre halkının burada Ruslara karşı mücadelesi sonucunda bu bölgede onları durdurduklarını ve komutanın Enver Paşa da olduğunu biliyorduk. Burada bulduğumuz eserler ve parçalarda bunların somut belgeleri niteliğindeydi."

Öncel, bulunan eserlerin müzenin arşivinde yerini alacağını belirterek, "Gerekli bakımları ile restorasyonları yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izinleriyle sergilerde yerini alacaktır." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerinin yardımı sayesinde helikopterle eserlerin bulunduğu bölgeye gittiklerini anlatan Öncel, "Onlara da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum ve kendilerinin emekleri oldukça fazlaydı. Biz öncesinden bölgeye gittik ve bu parçaları almaya çalıştık. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaydılar ve o bölgeye ulaşım oldukça zordu. Araç ile ya da başka bir şekilde almamıza imkan yoktu. O yüzden Valimizin talimatları ve askerimizin desteğiyle bölgeye gidip eserleri aldık." diye konuştu.