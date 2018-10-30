Tunceli'de iki askerin donarak hayatlarını kaybetmesi: Erdoğan 'Askeri teçhizatlar en modern teçhizattır' dedi

Tunceli'de iki askerin donarak hayatlarını kaybetmesinin ardından 'askerlerin teçhizatlarının yeterli' olmadığı eleştirilerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayla ilgili sözlerine tepki olarak geldi.

Kılıçdaroğlu, "Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlerimize? 21. yüzyıldayız, elin oğlu eksi 50 derecede denize giriyor, kutuplara gidiyor. 2018'in Ekim ayındayız, ben buna isyan ediyorum" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili olarak Salı günkü açıklamasında "Şehitlerimizin üzerindeki ekipman, dünya standartları çerçevesindedir. Ağır kış şartları için özel üretilmiş ekipmanlardır. Ne teçhizat eksiğimiz ne hazırlıksız gitmemiz söz konusudur" dedi.

Erdoğan: Bir kaç oy için milleti neden kandırıyorsun?

Partisinin grup toplantısında eleştirilere tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu. İçişleri Bakanımız detayları sabah anlattı. Elbisesi mi yoktu falan Bay Kemal buralarda uğraşıyor. Bak benim dedem Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır.

"Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Birkaç oy alayım diye milleti neden kandırıyorsun ya? Bu milleti, bu devleti küçümsemeye hakkın yok? Senin şehadet gibi bir inancın yok ya? Aileleri şehadete inanmış. Ama sende bu yok. Bittin, gittin ya. Bir şey yapamayacaksın. 15 Temmuz gecesi tanklardan kaçıp Bakırköy Belediye Başkanı'na sığınan adamsın. Bu millet artık seni biliyor. 31 Mart'ta CHP de, millet de senden kurtulacak."

Askerler Tunceli'de neden donarak hayatını kaybetti, hangi ihtimaller tartışılıyor?

Tunceli'de iki askerin donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak adli ve idari soruşturma açıldı

Kılıçdaroğlu: Benim oğlum rütbe giydi, senin oğlun ne yaptı?

Kılıçdaroğlu da kendi partisinin grup toplantısında Erdoğan'a "'Sen şehadetten ne anlarsın?' diyor. Ben çok iyi anlarım. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Senin bilmediğin bir şey daha yaptım, bu ülkenin kahraman rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Neden şehit yakınlarına verilmiyor? Bunu da mı götürdün?" diye seslendi.

Soylu, PKK'ya karşı yürütülen operasyona 21 timin katıldığını söyledi ve "Hava şartları aniden ağırlaştı. Onları oraya bırakan helikopter pilotu defalarca denemesine rağmen oraya inemedi. Tabur komutanı başta olmak üzere arkadaşlarımızız oraya intikal etmeye çalıştı" diye konuştu.

Uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkmen, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyonda olan Jandarma Özel Harekat Timleri'nin bulunduğu alanda etkili olan soğuk hava nedeniyle 26 Ekim Cuma gecesi hayatlarını kaybetti.

Olayla ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı da idari soruşturma başlattı.

Dikmen ve Türkel'in operasyon sırasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.

Aynı timde donma tehlikesi geçiren diğer 10 asker tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

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