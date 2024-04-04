Tunceli’de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki genç arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Tunceli'de iki gencin bıçaklı kavgası kanlı bitti.
Kentin Çemişgezek ilçesi Şeker Mahallesi’nde iki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. (26) ve O.K. (27) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan O.K’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.