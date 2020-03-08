Tunceli'de ilkbaharda kayak keyfi

AA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hizmete sunulan Ovacık Kayak Merkezi'nde, mart ayında kayak keyfi yaşanıyor.

Hem konaklamanın ucuz olması hem de çocuklar ve kayağa yeni başlayanlar için eğlenceli ve uygun pistin bulunması sebebiyle Ovacık ilçesindeki kayak merkezine ilgi gösteren ziyaretçiler, ilkbahar gelmesine rağmen kayak yapma fırsatı yakalıyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü mevkisinde yer alan kayak merkezine gelenler, 1500 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Müslüm Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğasına hayran kaldığını söyledi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için kayak merkezine geldiğini belirten Bayrak, "Ankara'dan buraya geldim. Kar kalitesi çok iyi. Türkiye'nin birçok yerinde kar erimesine rağmen burada halen 1 metreye yakın kar var." dedi.

Kayaksever Murat Yonat ise Adana'dan Ovacık'a gezmeye geldiğini anlatarak, "Bölgeyi çok beğendik, burası çok güzelmiş. Ben burayı bu kadar güzel tahmin etmiyordum. Muhteşem bir yer. Tüm vatandaşlarımızın buraya gelip kayak merkezini ve aynı zamanda buranın doğal güzelliklerini yerinde görmelerini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Eren Çubuk da hafta sonu tatilinde merkezde kayak yaparak eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.