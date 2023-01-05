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Tunceli'de kadınlar kayıp Gülistan Dokunun bulunmasını istedi

Tunceli'de bir grup kadın, 3 yıldan bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun bulunması için basın açıklaması yaptı

Tunceli'de kadınlar kayıp Gülistan Dokunun bulunmasını istedi
AA

Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, pankart ve döviz taşıyarak Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklamayı okuyan Eylül Yantemur, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'den beri kayıp olduğunu hatırlattı.

Yantemur, kadınlar olarak 3 yıldır Doku'nun nerede olduğunu sorduklarını belirterek, "Devam eden soruşturma dosyasında gelinen noktada Gülistan'ın akıbetini açığa çıkaracak hiçbir bilgi ve belge elde edilemedi. İlk günden beridir gözlemlediğimiz eksiklikleri her fırsatta dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, Gülistan Doku'nun annesi Bedriye, babası Halit ve ablası Aygül Doku da katıldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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