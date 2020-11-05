Tunceli'de kıraathanede oyun oynayan 15 kişiye ve işletme sahiplerine ceza kesildi

AA

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde, Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince kentteki iki ayrı kıraathanede oyun oynandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşletme sahibi 2 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira para cezası, masalarda oyun oynayan 15 vatandaşımıza sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle aynı kanuna istinaden 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası uygulanmıştır."