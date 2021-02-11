Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 7 bin 739 lira ceza kesildi

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte Kovid-19 denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde kapalı olması gereken bir kıraathanenin açık olduğu ve içeride oynanması yasak olan okey, iskambil oyunların oynandığının tespit edilmesi üzerine, toplamda 11 kişiye 7 bin 739 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Vali Mehmet Ali Özkan da kentte eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Özkan, yayınladığı mesajında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede tedbirli davranmanın önemine dikkati çekti.

Salgının halen devam ettiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Salgın izlem ve kontrol süreci, almış olduğumuz tedbirlere vatandaşlarımızın azami riayetleri sebebiyle kontrollü biçimde yönetilmektedir. Bu hususta kadirşinas hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlerin bu metaneti ve tedbirlerimize gösterdiğiniz riayet ile 15 Şubat tarihi itibarıyla köy okullarımızı ve bağımsız anaokullarımızı, 1 Mart tarihi itibarıyla da tüm ilkokullarımız ile 8. ve 12. sınıflarımızı açıyoruz."

Vatandaşların gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemesi, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Eğitimde fırsat eşitliği konusunda hassasiyetini bildiğim Tunceli ilimizin, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağına ve salgın tedbirlerini bugüne kadar olduğundan daha çok sahipleneceğine inancım tamdır. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım. Buluşmaları, misafirlikleri erteleyelim. Hem sevdiklerimizi hem de çocuklarımızı koruyalım." ifadelerini kullandı.