Tunceli'de ormanlık alanda ceset bulundu

Bir dehşet daha! Boşanma davasına giderken eşini bıçakladı!

AA

İlçenin Sarıtosun köyünde küçükbaş hayvanlarını otlatan bir kişi, ormanlık alanda erkek cesedi olduğunu fark etti.

Bu kişinin durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, ambulansla Ovacık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanedeki incelemede cesedin, Mehmet Kıl adlı kişiye ait olduğu belirlendi.

Kıl'ın cenazesinin otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.