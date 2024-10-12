Tunceli'de özel bireylere satranç turnuvası

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezi, engelli bireylere de yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Engelli bireyleri satranç turnuvasında bir araya getiren Gençlik Merkezi, turnuvasının sonunda halay ve çeşitli oyunlarla bireylere keyifli anlar yaşattı.

Gençlik merkezlerinin başta gençler olmak üzere bölge halkının hizmetinde olduğunu belirten Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı, kültür, sanat, eğitim ve spor alanında etkinlikler düzenlediklerini, özellikle lise ve üniversite gençliğinin uğrak noktası olduklarını aktardı.