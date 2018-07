Tunceli'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle şehre gelen yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri Munzur ve Pülümür çayı kıyısında oluşturulan doğal plajlara akın etti.



Su sporları ve doğa sporlarıyla son dönemde gündeme gelen Tunceli'de yerel işletmeciler tarafından çay kenarında oluşturulan plajlar, Türkiye'nin ünlü plajlarını aratmayan görüntülerine sahne oluyor. Denizden yaklaşık 900 metre yükseklikteki Tunceli'de kar sularıyla beslenen her iki çayın kıyılarında serinleyen vatandaşlar, şezlonglarda güneşlenerek temiz havanın ve doğanın tadını çıkarıyor.

"GELİP GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER"



Munzur Çayı'nda ailesiyle tatil yapan Derya Göktaş, yaptığı açıklamada, Viyana'da yaşadığını ve her yıl tatil için Tunceli'ye gelerek Munzur ve Pülümür çayında yüzerek dinlendiğini belirtti.



Tunceli'nin doğasının gezilip görülmeye değer bir yer olduğunu aktaran Göktaş, "Bir haftadır buradayım ve çocuklarımla beraber her yıl tatil için Tunceli'ye geliyorum. İnsanlar, doğa, temiz su, manzara çok güzel ve çocuklarım bu temiz sudan faydalansın diye her yıl mutlaka Tunceli'yi ziyaret ediyorum. İnsanlara da tavsiyede bulunuyorum. Tunceli gelip görülmesi gereken süper harika bir yerdir." dedi.



Tunceli'nin son derece huzurlu bir kent olduğunu belirten Göktaş, "Güvenli bir ortamda ailenizle çok güzel zaman geçirebileceğiniz bir memleket. İnsanlar aklındaki o soru işaretleri ve korkuları olmadan gelebilirler. Plajlar görüldüğü gibi çok kalabalık. Burası herkesin güvenle zaman geçirdiği güzel bir şehirdir." ifadesini kullandı.



Ela Naz, Tunceli'de insanların aileleriyle beraber çok güzel vakit geçirebileceğini bildirdi.



Tunceli'de tatilinin güzel geçtiğini vurgulayan Naz, "Her yer çok güzel cennet gibi. Her bir tarafı dağlarla çevrili ve ormanlar, yeşillikler var ve burası çok güzel." dedi.



Kentte acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Mine Gidil, Tunceli'de 6 yıldır görev yaptığını ve çalışmaktan son derece mutlu olduğunu aktardı.



Fırsat buldukça her iki çayda da yüzdüğünü belirten Gidil, "Sıcak yaz günlerinde Pülümür Çayı'nda serinlemek şahane. Pülümür Vadisi'nin inanılmaz bir doğası var. İnsanlar şahane. Burada hiçbir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadım diyebilirim. Güzel geçiyor burada zaman. Burada 6. görev yılım. Dönmeyi bile düşünmüyorum diyebilirim." dedi.



Kırgızistan'dan arkadaşlarıyla Tunceli'ye tatil için gelen Zalina Acil, Tunceli'yi ilk defa gördüğünü kenti çok beğendiğini ifade ederek, kendi ülkesine benzetti.