Tunceli'de sıra yıkıma geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tunceli'nin tamamı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edilmişti.

İlanın ardından 30 günlük süre içinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile kaymakamlıklara 3 bin 942 başvuru yapılırken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Merkez ve ilçelerde 1 Eylül 2023 tarihinde sonuçlandırılan çalışmalar çerçevesinde bin 686 ağır, bin 83 az hasarlı, 314 ise hasarsız yapı tespit edildi.

Ağır hasarlı yapılan yıkım işlemleri ile enkaz kaldırma sürecinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenilirken, konteyner kent planlaması ve yeni yapılaşma ile ilgili hak sahipliği sürecinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirtildi.

Hak sahipliği sürecinin tamamlanmasının ardından vatandaşlara talepleri doğrultusunda ya yerinde dönüşüm imkânı sağlanacağı ya da TOKİ tarafından yeni konutların yapım sürecine başlanacağı kaydedildi.